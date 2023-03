Sabatini | «Conte all’Inter? Difficile che la società possa riprenderlo»

(Di lunedì 27 marzo 2023) Sandro, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato del possibile ritorno diora che ha rescisso con il Tottenham. RITORNO – Sandro, ha detto la sua sulla possibilità di un ritorno di Antoniosulla panchina dell’Inter: «No, per me è assolutamente impossibile cheritorni. Poi è chiaro che so benissimo che la storia del calcio invita a non usare mai la parola impossibile. Però sono convinto che il club nerazzurro non lo riprenderà perché è andato via con una buona uscita da 7 milioni. Non c’è un’azienda al mondo che sia dello sport e non solo, che riprende un suo ex dipendente dopo che questo un’anno e mezzo fa è andato via con una buona uscita. Non esiste proprio. È una cosa che nessun amministratore ...

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - L'addio di Antonio Conte al Tottenham era dato per probabile a fine stagione, ma a far precipitare le cose, e a sancire una separazione da molti ritenuta inevitabile e ora ...