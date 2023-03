Russia, marzo da record per le esportazioni di gasolio. L’embargo europeo per ora non funziona (Di lunedì 27 marzo 2023) Non sta dando i risultati sperati L’embargo sui prodotti petroliferi russi deciso dall’Unione europea e scattato lo scorso 5 febbraio. marzo si appresta infatti a registrare un record delle esportazioni di gasolio russo. La perdita di accesso diretto al mercato europeo è stato più che compensato dalla vendite verso paesi come Turchia, Marocco, Brasile, India e Cina. Persino l’Arabia Saudita ha aumentato il suo import. Riad usa i prodotti russi a basso costo per soddisfare il fabbisogno interno e avere a disposizione ancora più petrolio e prodotti derivati da esportare a prezzi di mercato. Secondo i dati riportati dall’agenzia Bloomberg, solo nei primi 19 giorni del mese, Mosca ha esportato 1,5 milioni di barili al giorno. Se questo livello venisse registrato anche negli ultimi 10 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Non sta dando i risultati speratisui prodotti petroliferi russi deciso dall’Unione europea e scattato lo scorso 5 febbraio.si appresta infatti a registrare undelledirusso. La perdita di accesso diretto al mercatoè stato più che compensato dalla vendite verso paesi come Turchia, Marocco, Brasile, India e Cina. Persino l’Arabia Saudita ha aumentato il suo import. Riad usa i prodotti russi a basso costo per soddisfare il fabbisogno interno e avere a disposizione ancora più petrolio e prodotti derivati da esportare a prezzi di mercato. Secondo i dati riportati dall’agenzia Bloomberg, solo nei primi 19 giorni del mese, Mosca ha esportato 1,5 milioni di barili al giorno. Se questo livello venisse registrato anche negli ultimi 10 ...

