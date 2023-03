Russia | la Vikhareva non si arrende | la dissidente torna all’attacco di Putin dopo l’avvelenamento

(Di lunedì 27 marzo 2023) Non è bastato un tentativo di avvelenamento da metalli pesanti per rallentare la lotta anti-promossa da Elvira. “Non lascio lama non starò zitta”. Non intende fuggire e salvaguardare la propria incolumità, larussa in prima linea contro il dispotismo del Presidente. Laha rivelato sui propri canali di aver subito un avvelenamento che ha condizionato gravemente la sua salute. Un’accusa diretta ai vertici del potere russo, ritenuti responsabili dell’accaduto e presumibilmente intenzionati a far tacere una delle voci del dissenso russo più acclamate. “Non ci sperate, non rinuncerò alla mia posizione, non mi nasconderò in un angolo aspettando compassione e non starò zitta. – spiega la– Questo è ciò che vuole ...

"Andare via dal mio Paese farebbe soltanto il gioco di ...MOSCA - Elvira, l'attivista dell'opposizione russa che si sopetta sia stata vittima di un tentativo di ..."come l'ex presidente ucraino Viktor

A Russian opposition politician who has spoken out against President Putin's war on Ukraine was poisoned with a highly toxic and carcinogenic substance, it has ...