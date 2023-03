Russia | imprenditore Uss evaso | in procura riunione operativa con americani

(Di lunedì 27 marzo 2023) Milano, 27 mar. (Adnkronos) -'diplomatico-', ina Milano, tra alcune autorità americane e i titolari dell'indagine sulla fuga di Artem Uss, l'russo di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo quando, con un'auto guidata da un complice, si è allontanato dal complesso di Cascina Vione, nelle campagne intorno a Basiglio, dove si trovava agli arresti domiciliari (braccialetto elettronico) dopo il sì all'estradizione negli Usa per violazione all'embargo nei confronti del Venezuela e frode bancaria. Arrestato su mandato di arresto internazionale e sospettato di aver acquistato dagli Stati Uniti componenti elettronici destinati a equipaggiare aerei, radar o missili, e di averli rivenduti a compagnie russe eludendo le sanzioni in vigore, la sua evasione potrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annaottanelli : RT @XinhuaItalia: Alexander Pantyukhin, un cittadino russo che vive nella cittadina di Boao nell'Hainan, è un imprenditore fondatore di un… - Laurynn11775234 : RT @XinhuaItalia: Alexander Pantyukhin, un cittadino russo che vive nella cittadina di Boao nell'Hainan, è un imprenditore fondatore di un… - XinhuaItalia : Alexander Pantyukhin, un cittadino russo che vive nella cittadina di Boao nell'Hainan, è un imprenditore fondatore… -

Yevgeny Prigozhin,russo molto vicino al presidente Vladimir Putin e fondatore del gruppo Wagner, ha comunicato su Telegram che più di ...Purtroppo non sono riuscito ad andare in, spero un giorno di poterlo fare perché è ... Un campione del tennis australiano e allo stesso tempo un bravoche ci ha saputo fare. Se ne ...... tanto che la moglie, che viveva con lui a Basiglio dai primi di dicembre (quando era finito ai domiciliari dopo il carcere), era già rientrata inil 13 marzo scorso. L'russo ...

Russia: imprenditore Uss evaso, in procura riunione operativa con ... Il Tirreno

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Riunione ‘diplomatico-operativa’, in procura a Milano, tra alcune autorità americane e i titolari dell’indagine sulla fuga di Artem Uss, l’imprenditore ... i servizi ...Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, minaccia gli Usa: “Abbiamo armi in grado di spazzare via qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti”.