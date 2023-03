Russia, i due oligarchi al telefono contro Putin: “Ha fottuto il Paese e l’intera popolazione con l’invasione dell’Ucraina” (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la diffusione dell’audio, il produttore musicale russo Iosif Prigozhin aveva smentito si trattasse della sua voce, sostenendo che fosse stata ricreata e sostituita da un software di intelligenza artificiale. Ma secondo il sito dell’opposizione Vazhnie Istorii, che cita “una fonte” all’interno dei servizi di sicurezza, la telefonata tra il produttore e il miliardario azero Farhad Akhmedov è autentica. Nel corso della conversazione, che sarebbe avvenuta due mesi fa, i due criticavano pesantemente Vladimir Putin per la sua operazione in Ucraina. “Putin ha seppellito la Russia, ha fottuto tutti e tutto, l’intero Paese, l’intera popolazione”, dicono i due, come riportano Novaya Gazeta Europa e i media ucraini. Poi valutano la leadership russa, condividono la visione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la diffusione dell’audio, il produttore musicale russo Iosif Prigozhin aveva smentito si trattasse della sua voce, sostenendo che fosse stata ricreata e sostituita da un software di intelligenza artificiale. Ma secondo il sito dell’opposizione Vazhnie Istorii, che cita “una fonte” all’interno dei servizi di sicurezza, la telefonata tra il produttore e il miliardario azero Farhad Akhmedov è autentica. Nel corso della conversazione, che sarebbe avvenuta due mesi fa, i due criticavano pesantemente Vladimirper la sua operazione in Ucraina. “ha seppellito la, hatutti e tutto, l’intero”, dicono i due, come riportano Novaya Gazeta Europa e i media ucraini. Poi valutano la leadership russa, condividono la visione di ...

