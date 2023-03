Rubano un camper per gli screening cardiologici ma dopo poche ore lo restituiscono | “Scusateci”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Rubato e restituito nel giro diore, con tanto di biglietto di scuse. Nella notte tra il 24 e il 25 marzo, alcuni ladri avevano rubato unper glia Cerignola, facendo saltare le visite cardiologiche gratuite in programma per sabato scorso. “Una vergogna indicibile”, l’aveva definita la vicesindaca Maria Dibisceglia, che aveva parlato di reato “doppiamente osceno” perché “ha sottratto un bene altrui e perché ha privato centinaia di persone di un esame che spesso si rivela salvavita”.alcune ore il dietrofront. Il mezzo usato dal personale dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari è stato ritrovato con un bigliettino lasciato sul parabrezza: “”. “Questa è una buona notizia”, ha potuto commentare Dibisceglia, che a nome ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Foggia Rubano il camper dello screening cardiologico, poi i ladri ci ripensano e lasciano un biglietto - MoliseTabloid : Rubano camper per gli screening cardiologici, i ladri si pentono e lo ‘restituiscono’ - cronachelucane : CAMPOMARINO, RUBANO CAMPER E POI SI SCUSANO - L'utilizzo del camper era finalizzato allo screening cardiologico gra… - Corriere : Rubano un camper medico e poi lo riconsegnano con un biglietto: «Scusate il disguido» - ledicoladelsud : Cerignola, rubano il camper per lo screening cardiovascolare poi lo restituiscono: “Scusate per il disguido” -

"Scusateci". È stato ritrovato con un bigliettino lasciato sul parabrezza dai ladri, ilper gli screening cardiologici rubato a Cerignola nella notte tra il 24 e il 25 marzo. A causa del furto erano saltate le visite cardiologiche gratuite in programma per sabato scorso da parte ...E se qui, vicino a noi, sul vaporetto, qualcuno stesse origliando Se quella trama gliela... in lungo e in largo e con tutti i mezzi, come fa lui: in bicicletta, in, con la sminatrice. ...... Mr Bricks, Gaia Gentile, Rosanna D'Ecclesiis cultura & spettacolo Rosanna D'Ecclesiis, il suo progetto wing, soul, jazz e pop: il suo primo album solista è 'Xennial" Cronaca Bari,con ...

Rubano camper per screening cardiologici, poi si pentono: ladri lo ... Fanpage.it

"Scusateci". È questo il contenuto di un biglietto trovato sul parabrezza di un camper per gli screening cardiologici che nei giorni scorsi è stato rubato a Cerignola, in Puglia. Dopo il furto e ...Sarebbe dovuto essere un sabato mattina, 25 marzo, dedicato allo screening cardiologico del tutto gratuito, per gli abitanti di Cerignola, in provincia di Foggia. Per offrire il ...