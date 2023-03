Rosanna Banfi si racconta | Non mi sono accorta che mamma non c' è più

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 marzo 2023)sia Storie italiane, su Rai1. E parla della grande ferita ancora aperta, dopo la morte di sua madre Lucia. “Non miancorache non c'è, sinceramente. E' una cosa che capita a tutti purtroppo, perdere lafa parte del cerchio della vita, è una cosa naturale che i genitori vadano via prima di noi, ma soprattutto quando c'è una persona malata come era, che aveva perso molto la memoria negli ultimi tempi", dice a Eleonora Daniele. "Abbiamo avuto una grande fortuna, un grande regalo, che non è arrivata al punto di non riconoscerci. Per fortuna non abbiamo provato l'esperienza terribile che non ci riconoscesse, era la mia paura più grande”,. La, poi, parla ...