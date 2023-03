Ronzulli,nuovo capogruppo? Stupiscono la tempistica e i modi (Di lunedì 27 marzo 2023) "Stupisce e può stupire la tempistica e i modi. Per quanto riguarda il mio collega Alessandro Cattaneo la linea a noi l'ha sempre data Berlusconi". E' quanto ha detto oggi a margine di un evento a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) "Stupisce e può stupire lae i. Per quanto riguarda il mio collega Alessandro Cattaneo la linea a noi l'ha sempre data Berlusconi". E' quanto ha detto oggi a margine di un evento a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VittorioXlater : @latwittipe Ma cosa porterebbe in dote la Ronzulli al suo eventuale nuovo partito? - JoKakamuKazz : RT @AlPacifista: Silvio, ti regalo una figa virtuale, come premio, per aver scelto un nuovo capo gruppo. Chi di odio ferisce, nella merda… - Falzarego : @vfeltri Però quando ci fu la formazione del nuovo governo, #Berlusconi se la prese molto (rischiando anche una min… - ilsuonatoredi : RT @ZenatiDavide: Forza Italia, Paolo Barelli nuovo capogruppo alla Camera e Licia Ronzulli dimezzata: il ruolo di Fascina dietro la mossa… - ilsuonatoredi : RT @barbybongioanni: È già qualcosa, avrei preferito vederla FUORI dalla politica, dimezzare serve a poco -