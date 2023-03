"Ronzulli? Solo un interim". Sorte, l'uomo scelto dal Cav per il ribaltone azzurro (Di lunedì 27 marzo 2023) La nomina a coordinatore regionale di Forza Italia per la Lombardia un po' se l'aspettava. Del resto del valzer delle poltrone, all'interno del partito e in parlamento, se ne parlava da giorni. Però «resta sempre la sorpresa per una nomina così importante», dice a Libero Alessandro Sorte, deputato azzurro e neo coordinatore della Lombardia. E l'importanza dell'indicazione del parlamentare bergamasco al vertice del partito, in quella che resta la roccaforte del centrodestra, è dettata dal cambio della guardia, visto che Sorte, ex assessore regionale ai Trasporti nella giunta guidata da Roberto Maroni, prende il posto di Licia Ronzulli, alla quale il presidente Silvio Berlusconi ha lasciato la guida del gruppo dei senatori a Palazzo Madama. Onorevole, semplice avvicendamento o altro? «Ma no, tutto secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) La nomina a coordinatore regionale di Forza Italia per la Lombardia un po' se l'aspettava. Del resto del valzer delle poltrone, all'interno del partito e in parlamento, se ne parlava da giorni. Però «resta sempre la sorpresa per una nomina così importante», dice a Libero Alessandro, deputatoe neo coordinatore della Lombardia. E l'importanza dell'indicazione del parlamentare bergamasco al vertice del partito, in quella che resta la roccaforte del centrodestra, è dettata dal cambio della guardia, visto che, ex assessore regionale ai Trasporti nella giunta guidata da Roberto Maroni, prende il posto di Licia, alla quale il presidente Silvio Berlusconi ha lasciato la guida del gruppo dei senatori a Palazzo Madama. Onorevole, semplice avvicendamento o altro? «Ma no, tutto secondo ...

