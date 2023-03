Ronzulli: non capeggio correnti e non farò scissioni. E la telefonata con Renzi è una bufala (Di lunedì 27 marzo 2023) Licia Ronzulli cerca di rassicurare elettori azzurri e osservatori sulle divisioni in Forza Italia. Non ha intenzione di fare correnti né scissioni, e la compattezza resta un valore fondante del partito. “Chiariamo – afferma – non c’è nessuna corrente. Leggo di correnti Ronzulliane, di deputati e senatori vicini a me. Sono in questo partito da venti anni ed è ovvio che ci siano persone più o meno vicine, ma umanamente, non certo politicamente. La linea politica in Forza Italia è una sola e la dà il presidente Berlusconi. Parlare di correnti è stupido così come è stupido parlare di scissione. Chi conosce la politica sa che solo nell’unità si possono fare le cose. Forza Italia deve restare compatta. Stupisce e può stupire la tempistica e i modi”. “Per quanto riguarda il mio collega ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Liciacerca di rassicurare elettori azzurri e osservatori sulle divisioni in Forza Italia. Non ha intenzione di farené, e la compattezza resta un valore fondante del partito. “Chiariamo – afferma – non c’è nessuna corrente. Leggo diane, di deputati e senatori vicini a me. Sono in questo partito da venti anni ed è ovvio che ci siano persone più o meno vicine, ma umanamente, non certo politicamente. La linea politica in Forza Italia è una sola e la dà il presidente Berlusconi. Parlare diè stupido così come è stupido parlare di scissione. Chi conosce la politica sa che solo nell’unità si possono fare le cose. Forza Italia deve restare compatta. Stupisce e può stupire la tempistica e i modi”. “Per quanto riguarda il mio collega ...

