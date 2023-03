Romania vs Bielorussia – ultime notizie e possibili formazioni (Di lunedì 27 marzo 2023) La Romania si aspetta di ottenere due vittorie su due partite di qualificazione quando affronterà la Bielorussia nel Gruppo I martedì 28 marzo. La Bielorussia, invece, cercherà di riprendersi dopo la sconfitta per 5-0 contro la Svizzera di sabato scorso. Il calcio di inizio di Romania vs Bielorussia è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Romania vs Bielorussia a che punto sono le due squadre Romania Dopo essere riuscita a qualificarsi solo per uno degli ultimi sette tornei più importanti – quando è stata eliminata nella fase a gironi di Euro 2016 – la Romania è davvero convinta di poter partecipare a Euro 2024 in Germania la prossima estate. Nonostante la retrocessione dalla Lega B della Nations League l’anno scorso, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 marzo 2023) Lasi aspetta di ottenere due vittorie su due partite di qualificazione quando affronterà lanel Gruppo I martedì 28 marzo. La, invece, cercherà di riprendersi dopo la sconfitta per 5-0 contro la Svizzera di sabato scorso. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo essere riuscita a qualificarsi solo per uno degli ultimi sette tornei più importanti – quando è stata eliminata nella fase a gironi di Euro 2016 – laè davvero convinta di poter partecipare a Euro 2024 in Germania la prossima estate. Nonostante la retrocessione dalla Lega B della Nations League l’anno scorso, ...

