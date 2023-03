Roma, viaggiano a scrocco sui taxi: caccia alla coppia di romani incubo dei conducenti (Di lunedì 27 marzo 2023) Salgono sul taxi, indicano al conducente il luogo della destinazione e poi non pagano. Un copione che si ripete identico, corsa dopo corsa, quello che vede protagonista una coppia di Romani. La coppia chiama il taxi un po’ dovunque ma sembra privilegiare la zona tra Prenestina e Termini. Ora, l’identikit dei truffatori è fatto e la lista nera si allunga giorno dopo giorno. Roma, banda del buco in azione: colpo grosso in gioielleria, bottino da oltre 70mila euro Salgono sul taxi senza pagare, l’identikit dei truffatori Ad agire sono in due. Chiamano un taxi, si fanno portare a destinazione ma una volta arrivati scendono senza pagare. Le zone preferite dai truffatori sembrano essere quella tra Prenestina e Termini anche se i due agiscono pressoché ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) Salgono sul, indicano al conducente il luogo della destinazione e poi non pagano. Un copione che si ripete identico, corsa dopo corsa, quello che vede protagonista unadini. Lachiama ilun po’ dovunque ma sembra privilegiare la zona tra Prenestina e Termini. Ora, l’identikit dei truffatori è fatto e la lista nera si allunga giorno dopo giorno., banda del buco in azione: colpo grosso in gioielleria, bottino da oltre 70mila euro Salgono sulsenza pagare, l’identikit dei truffatori Ad agire sono in due. Chiamano un, si fanno portare a destinazione ma una volta arrivati scendono senza pagare. Le zone preferite dai truffatori sembrano essere quella tra Prenestina e Termini anche se i due agiscono pressoché ...

