Roma Sud imbiancata dalla grandine e traffico in tilt sul GRA. FOTO (Di lunedì 27 marzo 2023) Diversi disagi nella mattinata di quest'oggi a Roma a causa di un violento acquazzone, con lunghe code su via Cristoforo Colombo, via Ostiense e via del Mare. A Roma Sud si è anche verificata una forte grandinata in particolare nella zona di Mostacciano, imbiancate anche le strade tra Arce e Ceprano nel frusinate Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 marzo 2023) Diversi disagi nella mattinata di quest'oggi aa causa di un violento acquazzone, con lunghe code su via Cristoforo Colombo, via Ostiense e via del Mare. ASud si è anche verificata una forte grandinata in particolare nella zona di Mostacciano, imbiancate anche le strade tra Arce e Ceprano nel frusinate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thecasualultra : Curva Nord Lazio and Curva Sud Roma yesterday at Derby Della Capitale ???????? - saporicondivisi : Roma: la Pasqua e la Pasquetta sono take away a La Differenza, la bottega gourmet a San Giovanni dove le tradizioni… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Pioggia e forte grandinata in mattinata a Roma, traffico in tilt. Strade imbiancate a Mostacciano, code specie nel quadr… - lukesky95199961 : RT @rep_roma: Grandine a Roma sud, traffico in tilt: 'Un'ora e mezzo per fare 7 chilometri. Una città allo sbando' - WBehemot : RT @romatoday: Grandinata a Roma sud, #trafficoroma paralizzato tra #Ostia e l'#Eur -