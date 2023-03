Roma | Singo e Nzola | Pinto è interessato | c' è l' ok di Mourinho

(Di lunedì 27 marzo 2023)- Un terzino destro di qualità e un centravanti da doppia cifra. Due ruoli su cui investire per la prossima stagione, aspettando prima di sapere come andrà l'incontro tra Josée Dan ...

... rendimento e stipendio : Wilfried, terzino del Torino, e M'Bala Nzola, centravanti dello ... Due giocatori che hanno anche il gradimento di Mourinho qualora ladecidesse di affondare il colpo.Vittoria anche dell'Egitto per 2 - 0 sul Malawi con l'ex Fiorentina eMohamed Salah, ... raddoppio di Sebastian Haller del Dortmund al 61 su assist di Stephane(entrato nella ripresa) e tris ......Victor Osimhen (Nigeria) Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) Giovanni Simeone (Argentina): ... Alessandro Buongiorno (Italia) Etrit Berisha (Albania) Wilfried(Costa d'Avorio) Nikola Vlasic (...

ROMA - Un terzino destro di qualità e un centravanti da doppia cifra. Due ruoli su cui investire per la prossima stagione, aspettando prima di sapere come andrà l’incontro tra José Mourinho e Dan Frie ...Mercato Torino, i granata al lavoro per il rinnovo di un giocatore molto importante della rosa e apprezzato da Juric.