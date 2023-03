Roma si sveglia “gelata” | via Cristoforo Colombo coperta dalla grandine

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 marzo 2023)– Pioggia, vento, tempesta e…. Nonostante l'equinozio di primavera, il freddo torna a "ghiacciare" la Capitale, in particolare nella sua parte più a Sud. Stamattina gli automobilisti hanno infatti dovuto fare i conti con la viari, scesa durante la notte, che ha causato forti danni alla viabilità. Traffico in tilt tra l'Eur ed Ostia, con le macchine costrette a procedere a passo d'uomo. Lunghe code anche su via Ostiense e via del Mare.