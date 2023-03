(Di lunedì 27 marzo 2023). Non conoscono sosta i controlli delle forze dell’ordine volti ad arginare i furti che spesso si verificano nei luoghi di maggiore interesse e affluenza del centro storico. In particolare, nel corso di una mirata attività di indagine effettuata durante il fine settimana, i Carabinieri della CompagniaCentro hanno arrestato 19 persone gravemente indiziate del reato di furto. Tra di loro anche unadi malviventi che non ha esitato a derubare della borsa una donna, approfittando della sua distrazione per le cure che in quel momento stava dedicando al figlio., banda del buco in azione: colpo grosso in gioielleria, bottino da oltre 70mila euroapprofittano della distrazione di una mamma per rubarle la borsa I malviventi pur di mettere a segno il colpo non si sono fatti alcuno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, si distrae per accudire il bimbo e la derubano: ‘beccata’ coppia di ladri - Xagena : IL PIÙ GRANDE DONO È LA PASSIONE PER LA LETTURA .. È economica, consola, distrae, entusiasma, fornisce la conoscenz… -

...talentuoso nuotatore colpito da un proiettile in una sparatoria per uno scambio di persona a... Ma non midall'obiettivo che è Parigi 2024". La popolarità quanto l'ha cambiata "Non mi ha ...È un'attività di polizia che non produce effetti e cheil personale dal controllo del ... Matteo Piantedosi, ha inviato una direttiva ai prefetti di, Napoli e Milano per intensificare le ...Costringe la ex a tatuarsi simboli nazisti e sfilare per il duce: il musicista punk Marzio Dal Monte a processo Arrestato subito I militari dell'Arma della stazione diPrenestina e di...

Roma, si distrae per accudire il bimbo e la derubano: ‘beccata’ coppia di ladri Il Corriere della Città

Avrebbe molestato una bambina di 10 anni, approfittando di pochi momenti di distrazione della mamma che era in sua compagnia. Il protagonista dello spiacevole episodio è un uomo di 37 ...La Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT torna a giocare un’ottima gara contro la capolista Virtus Roma in un PalaMalè affollatissimo di tifosi e porta a casa due punti importantissimi per la classifica ...