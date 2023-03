Roma-Sampdoria, Serie A: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la sconfitta nel derby, la Roma ospita all’Olimpico la Sampdoria in una gara che si giocherà domenica 2 aprile alle 18.00 e che verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Quella nel derby è stata la seconda sconfitta consecutiva per la squadra di José Mourinho che dunque, dopo aver battuto in casa la Juventus, non ha più raccolto punti, scivolando al quinto posto, fuori dalla zona Champions. Nel frattempo, però, la Roma ha conquistato i quarti di Europa League dopo aver eliminato la Real Sociedad. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora La Sampdoria, invece, è arrivata alla sosta dopo aver vinto un delicatissimo scontro salvezza contro l’Hellas Verona, lasciando la Cremonese sola all’ultimo posto in classifica. Per i blucerchiati si è ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la sconfitta nel derby, laospita all’Olimpico lain una gara che si giocherà domenica 2 aprile alle 18.00 e che verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Quella nel derby è stata la seconda sconfitta consecutiva per la squadra di José Mourinho che dunque, dopo aver battuto in casa la Juventus, non ha più raccolto punti, scivolando al quinto posto, fuori dalla zona Champions. Nel frattempo, però, laha conquistato i quarti di Europa League dopo aver eliminato la Real Sociedad. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora La, invece, è arrivata alla sosta dopo aver vinto un delicatissimo scontro salvezza contro l’Hellas Verona, lasciando la Cremonese sola all’ultimo posto in classifica. Per i blucerchiati si è ...

