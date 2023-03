Roma, omicidio nel quartiere Tuscolano: 54enne ucciso a colpi di pistola nel suo appartamento (Di lunedì 27 marzo 2023) Un uomo di 54 anni è morto nel suo appartamento nel quartiere Tuscolano, Roma, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 marzo. E’ stato lui stesso a chiamare la polizia per chiedere aiuto, dicendo di essere stato ferito da colpi di arma da fuoco: quando gli agenti e il personale del 118 sono arrivati sul posto, però, non c’era nulla da fare: l’uomo era già morto dietro la porta di casa. La vittima aveva diversi precedenti, anche per droga. Sull’omicidio indaga la Squadra Mobile di Roma. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia scientifica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Un uomo di 54 anni è morto nel suonel, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 marzo. E’ stato lui stesso a chiamare la polizia per chiedere aiuto, dicendo di essere stato ferito dadi arma da fuoco: quando gli agenti e il personale del 118 sono arrivati sul posto, però, non c’era nulla da fare: l’uomo era già morto dietro la porta di casa. La vittima aveva diversi precedenti, anche per droga. Sull’indaga la Squadra Mobile di. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia scientifica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

