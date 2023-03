Roma | neonato muore dissanguato dopo una circoncisione fai da te

(Di lunedì 27 marzo 2023) Nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2023 undi soli venti giorni ha perso la vita a causa di unafai da te nei pressi di, in zona Colonne. Sono le 3:30 del mattino quando la madre, una donna 33enne di origini nigeriane, compone il numero unico di emergenza per chiedere aiuto al personale sanitario, preoccupata per le condizioni del figlio. Mentre aspettava l’arrivo dei medici, la donna sceglie comunque di scendere in strada e viene soccorsa tempestivamente da una pattuglia dei carabinieri di passaggio. La corsa contro il tempo dell’ambulanza, che ha portato il piccolo presso il policlinico di Tor Vergata, non è bastata a salvargli la vita. Le lesioni riportate dale l’autopsia, hanno contribuito in maniera decisiva a identificare la causa del decesso: si parla di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Migliaia di #bambine ogni anno subiscono l'#infibulazione in Italia; ieri un bimbo è morto perché la mamma gli ha f… - morganevermind : Siete dei criminali. - ForzaLazio1980 : RT @Giorgiolaporta: Migliaia di #bambine ogni anno subiscono l'#infibulazione in Italia; ieri un bimbo è morto perché la mamma gli ha fatto… - MarekNapoli : RT @Giorgiolaporta: Migliaia di #bambine ogni anno subiscono l'#infibulazione in Italia; ieri un bimbo è morto perché la mamma gli ha fatto… - Ernesto29296958 : RT @Giorgiolaporta: Migliaia di #bambine ogni anno subiscono l'#infibulazione in Italia; ieri un bimbo è morto perché la mamma gli ha fatto… -

Ilè morto a causa di un'emorragia dopo un intervento di circoncisione fatto in casa mentre veniva trasportato dal comune di Colonna al Policlinico di Tor Vergata. Per lui non c'è stato più ..., 24 mar. - 'Ogni anno in Italia circa 65mila persone muoiono per mancanza o ritardi nel primo ... prevenzione e primo soccorso dalall'anziano fragile', corso strutturato in 34 ore che ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Elogio dei sex toys, gli alleati dell'eros che al sesso danno un tocco di allegria La strage dei migranti una chiamata in correitàmorto ae la ...

Roma, neonato morto dissanguato per una circoncisione: la mamma confessa TGCOM

Prima la circoncisione domestica, fatta in casa, poi la ferita che si riapre, l’emorragia nella notte. E la corsa disperata in ospedale, con quel tragico epilogo che tutti, purtroppo, conosciamo: il n ...Rome, la madre del neonato morto dopo un intervento di circoncisione in casa, avrebbe confessato tutto: si cerca un'altra donna ...