Roma, neonato morto dopo la circoncisione: due donne fermate, indagata anche la mamma (Di lunedì 27 marzo 2023) L'accusa è di omicidio preterintenzionale aggravato ed esercizio abusivo della professione. Nell'abitazione delle due donne sequestrati 4mila euro, numerose siringhe e ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) L'accusa è di omicidio preterintenzionale aggravato ed esercizio abusivo della professione. Nell'abitazione delle duesequestrati 4mila euro, numerose siringhe e ...

