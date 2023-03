Roma | neonato di appena 20 giorni muore dopo una circoncisione casalinga

(Di lunedì 27 marzo 2023) È di alcunifa la notizia della morte di una Colonna, il più piccolo dei comuni della zona dei Castellini, che ha sconvolto il Paese intero nelle ultime ore. Il bambino aveva solo 20, e tutta una vita davanti a sé, eppure quella vita ora non c’è più. Cosa è successo nelle ultime ore prima del decesso è stato ricostruito dalle forze dell’ordine e confessato dalla stessa madre che proprio per tentare di salvare la vita al suo bambino era scesa in strada per chiedere aiuto a una pattuglia dei carabinieri. A nulla sono serviti i soccorsi tempestivi. Ilè morto a causa di un’emorragiaun intervento difatto in casa, ed eseguito senza alcuna qualifica, mentre veniva trasportato dal comune di Colonna al Policlinico di Tor ...

Il bambino è morto a causa di un'emorragia dopo un intervento di circoncisione fatto in casa mentre veniva trasportato dal comune di Colonna al Policlinico di Tor Vergata. Per lui non c'è stato più ...

Prima la circoncisione domestica, fatta in casa, poi la ferita che si riapre, l'emorragia nella notte. E la corsa disperata in ospedale, con quel tragico epilogo che tutti, purtroppo, conosciamo: il neonato morto.