Roma, lavori sul GRA: ecco da quando e qual è il tratto interessato (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma si mette al lavoro sulle strade. E proprio sul GRA – Grande Raccordo Anulare – a breve inizieranno alcuni importanti lavori d’indagine strutturale, necessari, e che obbligheranno ad una provvisoria modifica sulla viabilità ed il traffico. Modiche che si concentreranno soprattutto in due diversi periodi e in tratti saltuari. Vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta da quelle parti nei prossimi giorni. Incendio sul GRA: un’auto prende fuoco, si teme per il conducente lavori sul GRA a Roma: quando e come cambia la viabilità Dunque, partiamo da un dato essenziale: il quando. I lavori sul GRA e le modifiche alla viabilità, inizieranno a partire da oggi, lunedì 27 marzo e dureranno fino al 29 marzo. In questo periodo di tempo sarà ordinato agli autocarri di rispettare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023)si mette al lavoro sulle strade. E proprio sul GRA – Grande Raccordo Anulare – a breve inizieranno alcuni importantid’indagine strutturale, necessari, e che obbligheranno ad una provvisoria modifica sulla viabilità ed il traffico. Modiche che si concentreranno soprattutto in due diversi periodi e in tratti saltuari. Vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta da quelle parti nei prossimi giorni. Incendio sul GRA: un’auto prende fuoco, si teme per il conducentesul GRA ae come cambia la viabilità Dunque, partiamo da un dato essenziale: il. Isul GRA e le modifiche alla viabilità, inizieranno a partire da oggi, lunedì 27 marzo e dureranno fino al 29 marzo. In questo periodo di tempo sarà ordinato agli autocarri di rispettare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Repubblica) Oggi il verdetto del giudice sportivo sul derby della Capitale, ma intanto tra gli addetti ai lavori… - InfoAtac : #info #atac – terminati i lavori in via Cesare Lombroso (tratto via Andrea Verga - via di Torrevecchia), abbiamo ri… - CorriereCitta : Roma, lavori sul GRA: ecco da quando e qual è il tratto interessato - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac A Casal Boccone, lavori nell'area di capolinea della linea di bus 63, a via Rossellini. La l… - radiosintony : Cagliari, rivoluzione nel traffico per i lavori in via Roma Il Comune istituisce percorsi alternativi per evitare i… -