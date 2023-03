Roma, il 2 aprile la cultura è gratis: si entra senza pagare in musei e parchi archeologici (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma – Il 2 aprile, prima domenica del mese, entrata gratuita per tutti nei musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19.15, ultimo ingresso un’ora prima). www.museiincomuneRoma.it e culture.Roma.it. Questi i musei civici aperti: musei Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma a Palazzo Braschi; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 marzo 2023)– Il 2, prima domenica del mese,ta gratuita per tutti neicivici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19.15, ultimo ingresso un’ora prima). www.incomune.it e culture..it. Questi icivici aperti:Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Cle Montemartini; Museo dia Palazzo Braschi; Museo diin Trastevere; Galleria d’Arte Moderna;di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; ...

