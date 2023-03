Roma e Barcellona, ancora battaglia per Ndicka (Di lunedì 27 marzo 2023) Il difensore dell’Eintracht Francoforte continua ad essere un pezzo pregiato del mercato estivo. Ndicka, infatti, andrà in scadenza con il proprio club la prossima estate Nei quarti di finale di Europa League, la Roma ha un percorso facile verso la finale. Dopo aver vinto la prima edizione della Conference League, la squadra allenata da José L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Il difensore dell’Eintracht Francoforte continua ad essere un pezzo pregiato del mercato estivo., infatti, andrà in scadenza con il proprio club la prossima estate Nei quarti di finale di Europa League, laha un percorso facile verso la finale. Dopo aver vinto la prima edizione della Conference League, la squadra allenata da José L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ???? La Tunnel Cam di Roma-Barcellona è on line! ???? ?? - ASRomaFemminile : ?? Verso Barcellona-Roma #ASRomaFemminile - ASRomaFemminile : ??? 39.454 ???? Roma-Barcellona è la partita di calcio femminile con più spettatori mai giocata in Italia ???? Grazie… - Ma29Ma7 : RT @ASRomaFemminile: ?? Verso Barcellona-Roma #ASRomaFemminile - Ma29Ma7 : RT @ASRomaFemminile: ???? La Tunnel Cam di Roma-Barcellona è on line! ???? ?? -