Roggiero | «Inter e Conte non si lasciarono bene Cda pubblici»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il ritorno di Antonioin Italia è un tema centrale ed è più di una probabilità per la prossima stagione. Nicolane ha parlato così su Sky Sport dopo la sua esperienza al Tottenham. CASA – Antonioha concluso nel peggiore dei modi l’esperienza al Tottenham, ma già si parla del suo futuro in Italia. Nicoladice la sua su Sky Sport: «L’non sibenissimo. L’allenatore aprì consigli d’amministrazionedopo una sconfitta in Champions League. Dopo hanno vinto un campionato, il club gli descrive la situazione finanziaria, gli parla della cessione di Lukaku ese ne va con un attimo. Sarebbe una scelta singolare quella di riaccoglierea ...