Roccella Jonica, nuovo maxi sbarco: arrivano in 650 (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel porto della Locride, negli ultimi cinque giorni, sono giunte 1.500 persone. Salvini: 'È l'Italia sotto attacco, non le Ong'. Continuano i trasferimenti dall'hotspot di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel porto della Locride, negli ultimi cinque giorni, sono giunte 1.500 persone. Salvini: 'È l'Italia sotto attacco, non le Ong'. Continuano i trasferimenti dall'hotspot di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Migranti, Roccella Jonica: sbarcati in 650 autonomamente - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Roccella Jonica: sbarcati in 650 autonomamente #migranti #roccellajonica #27marzo - MediasetTgcom24 : Migranti, Roccella Jonica: sbarcati in 650 autonomamente #migranti #roccellajonica #27marzo - CiavulaA : Sbarco di migranti a Roccella Jonica, arrivate 650 persone - Ciavula: - lacittanews : Anche la Calabria è ormai terra di approdo e c’è stato uno sbarco autonomo al porto di Roccella Jonica, in nottata… -