Roccella Ionica: sbarco autonomo di 650 migranti (Di lunedì 27 marzo 2023) A Roccella Ionica sbarcano 650 migranti, tutti uomini provenienti dalla Libia. Hanno viaggiato 5 giorni prima di arrivare sulle coste calabre. In Calabria nella notte sbarcano il 650 Barcone sbarcato nella notte a Roccella Ionica – Ph Credit ansa.itNella notte sono arrivati in 650. I migranti sopraggiunti a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla Libia e sfuggiti ad ogni controllo erano tutti uomini. I profughi dell'ultimo sbarco sono provenienti da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh. Dopo aver viaggiato per più di 5 giorni sono entrati nel porto calabrese andando a sbattere contro un'altra imbarcazione utilizzata in un precedente arrivo. I rifugiati sono tutti in buone condizioni di salute e attualmente sono stati scortati su una delle aree ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nella notte sono arrivati 650 migranti nel porto di Roccella Ionica, a bordo di un peschereccio di 30 metri partito… - fainformazione : Guardia Costiera in affanno per i continui arrivi dei migranti e l'Italia blocca una nave umanitaria perché intasa… - fainfocronaca : Guardia Costiera in affanno per i continui arrivi dei migranti e l'Italia blocca una nave umanitaria perché intasa… - patrizi98471293 : RT @GeMa7799: Migranti, 650 sbarcati a Roccella Ionica: tutti uomini.. @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi MA QUANTO SIETE BRAVI A SBARCARE CL… - TaccaRiccardo : @Piantedosim 650 arrivati a Roccella Ionica!!! Da Siria,e sta bene,Egitto e Bangladesh.....!?!? Questi a casa immed… -