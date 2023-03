Roberto Cacciapaglia, Invisibili arcobaleni nascono dalle sue dita sul pianoforte (Di lunedì 27 marzo 2023) Roberto Cacciapaglia è un musicista che tutto il mondo ci invidia. Pianista unico, ha appena pubblicato il doppio album in vinile “Invisible Rainbows” nel contratto che ha con una etichetta britannica. Nella sua storia ci sono collaborazioni con prestigiose orchestre internazionali e con artisti o gruppi come Terry Riley, Popol Vuh o Tangerine Dream di Edgar Froese. Mi sono collegato con Roberto durante la diretta We Have a Dream del martedì. Mi ha suonato alcuni brani al piano ma soprattutto ci siamo visto i due video realizzati su brani del nuovo album: “Atlantis”, dove un pianoforte è stato portato sulla spiaggia sotto le bianche scogliere di Dover, e “London Sleeps”, con dolcissime immagini notturne di una Londra deserta e addormentata. Ed ecco alcune informazioni su di lui e su “Invisible Rainbows”: Dopo i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 marzo 2023)è un musicista che tutto il mondo ci invidia. Pianista unico, ha appena pubblicato il doppio album in vinile “Invisible Rainbows” nel contratto che ha con una etichetta britannica. Nella sua storia ci sono collaborazioni con prestigiose orchestre internazionali e con artisti o gruppi come Terry Riley, Popol Vuh o Tangerine Dream di Edgar Froese. Mi sono collegato condurante la diretta We Have a Dream del martedì. Mi ha suonato alcuni brani al piano ma soprattutto ci siamo visto i due video realizzati su brani del nuovo album: “Atlantis”, dove unè stato portato sulla spiaggia sotto le bianche scogliere di Dover, e “London Sleeps”, con dolcissime immagini notturne di una Londra deserta e addormentata. Ed ecco alcune informazioni su di lui e su “Invisible Rainbows”: Dopo i ...

