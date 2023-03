Rivolta dei tifosi juventini contro lo chef Bruno Barbieri. Ma a farli infuriare è il vicepresidente del Codacons omonimo (Di lunedì 27 marzo 2023) Bruno Barbieri è stato in tendenza su molti social lunedì 27 marzo 2023, e non per un manicaretto insegnato ai concorrenti di Masterchef, né per una recensione discussa nel programma dove confronta provincia italiana per provincia italiana l’ospitalità in quattro hotel concorrenti. Il noto chef è stato bersagliato di invettive e critiche da gran parte del popolo juventino sul web. Truppe non particolarmente dotate di palati fini, e infatti non era il menù il bersaglio. Semplicemente il povero chef Barbieri è stato scambiato con un omonimo avvocato che aveva fatto infuriare i colori bianconeri. Il vero colpevole per loro era infatti Bruno Barbieri presidente del Codacons dell’Emilia Romagna e ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023)è stato in tendenza su molti social lunedì 27 marzo 2023, e non per un manicaretto insegnato ai concorrenti di Master, né per una recensione discussa nel programma dove confronta provincia italiana per provincia italiana l’ospitalità in quattro hotel concorrenti. Il notoè stato bersagliato di invettive e critiche da gran parte del popolo juventino sul web. Truppe non particolarmente dotate di palati fini, e infatti non era il menù il bersaglio. Semplicemente il poveroè stato scambiato con unavvocato che aveva fattoi colori bianconeri. Il vero colpevole per loro era infattipresidente deldell’Emilia Romagna e ...

