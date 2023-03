Riforma ritirata, rischio crisi e proteste: ora Israele è nel caos (Di lunedì 27 marzo 2023) Paese paralizzato, previsti scioperi e proteste in tutte le principali città. Netanyahu avrebbe deciso per il ritiro della Riforma, ma l'estrema destra minaccia la crisi di governo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Paese paralizzato, previsti scioperi ein tutte le principali città. Netanyahu avrebbe deciso per il ritiro della, ma l'estrema destra minaccia ladi governo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattiasinobo : RT @LiberaInformaz: FRANCIA, PROTESTE CONTRO LA RIFORMA PENSIONISTICA IMPOSTA DA MACRON #Parigi, forze dell'ordine in umiliante ritirata di… - LiberaInformaz : FRANCIA, PROTESTE CONTRO LA RIFORMA PENSIONISTICA IMPOSTA DA MACRON #Parigi, forze dell'ordine in umiliante ritirat… - umulinchese : S'è i francesi si buscanu ch'ella sia ritirata a riforma, seremu cuncernati o emu da dumandà a tenela noi ? Segondu… - BlogCursichella : Scimezza. Sti dui hanu chjosu tutta neguziazione pè un novu statutu autunomu di a Corsica. Hanu lasciatu a piazza a… - 0Vonkleist : @putino Non necessariamente far passare la riforma è una vittoria politica, un po' corto come discorso... Inoltre l… -