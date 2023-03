Riforma pensioni in Francia: studenti bloccano scuola a Montreuil (Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora proteste in Francia contro la Riforma delle pensioni voluta dal governo di Emmanuel Macron. Numerosi studenti sono scesi in strada a Montreuil, vicino a Parigi, e hanno bloccato l'ingresso ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora proteste incontro ladellevoluta dal governo di Emmanuel Macron. Numerosisono scesi in strada a, vicino a Parigi, e hanno bloccato l'ingresso ...

Riforma pensioni in Francia: studenti bloccano scuola a Montreuil Ancora proteste in Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal governo di Emmanuel Macron. Numerosi studenti sono scesi in strada a Montreuil, vicino a Parigi, e hanno bloccato l'ingresso della scuola secondaria Marcelin ...