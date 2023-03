Riforma giustizia in Israele, notte di proteste e scontri. Nethanyahu licenzia ministro della Difesa (Di lunedì 27 marzo 2023) - Herzog al premier israeliano 'Ti invito a interrompere immediatamente il processo legislativo' che limita l'autonomia della magistratura. Alle 14 protesta di massa davanti alla ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 marzo 2023) - Herzog al premier israeliano 'Ti invito a interrompere immediatamente il processo legislativo' che limita l'autonomiamagistratura. Alle 14 protesta di massa davanti alla ...

