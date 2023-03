Riforma fiscale, ecco quali agevolazioni rischiano la sforbiciata: tagli previsti per 3,6 miliardi (Di lunedì 27 marzo 2023) Sia in campagna elettorale che nei suoi primi mesi a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha rilanciato un classico delle ricette del centrodestra: la riduzione delle tasse. Una promessa che sembra condivisa da tutti i partiti che sostengono il governo, con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che qualche giorno fa ha detto: «Chi dice che il taglio delle tasse non è una priorità è un cretino». In vista del varo ufficiale della Riforma fiscale, l’esecutivo sta pensando di rilanciare un grande classico: il riordino delle tax expenditures, ossia la riduzione delle 626 agevolazioni attualmente in vigore. A svelare come queste agevolazioni potrebbero essere riorganizzate è Il Sole 24 Ore, secondo cui il governo starebbe pensando soprattutto a un’ipotesi: intervenire sugli oneri detraibili al 19%, che ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Sia in campagna elettorale che nei suoi primi mesi a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha rilanciato un classico delle ricette del centrodestra: la riduzione delle tasse. Una promessa che sembra condivisa da tutti i partiti che sostengono il governo, con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che qualche giorno fa ha detto: «Chi dice che ilo delle tasse non è una priorità è un cretino». In vista del varo ufficiale della, l’esecutivo sta pensando di rilanciare un grande classico: il riordino delle tax expenditures, ossia la riduzione delle 626attualmente in vigore. A svelare come questepotrebbero essere riorganizzate è Il Sole 24 Ore, secondo cui il governo starebbe pensando soprattutto a un’ipotesi: intervenire sugli oneri detraibili al 19%, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Non si usa la Gazzetta Ufficiale come succursale del profilo Twitter di Salvini: il governo elimini quel ridicolo -… - espressonline : La riforma fiscale del governo Meloni aiuta solo i ricchi - LegaSalvini : Alberto Gusmeroli: 'Mentre il Pd pensa solo al futuro degli immigrati, la #Lega con la riforma fiscale abbassa le t… - SaverioCongedo : A Super Partes su Canale 5 per parlare di riforma fiscale. Una delle priorità del programma di governo di Fratelli… - Enric0Chessa : La riforma fiscale del governo Meloni aiuta solo i ricchi - L'Espresso -