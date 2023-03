Riforma delle pensioni in Francia, gli attivisti del clima si uniscono alle proteste a ritmo di techno: «Retraites, climat, même combat» – Il video (Di lunedì 27 marzo 2023) «Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraites, climat: même combat». «pensioni, clima, stessa lotta: nessun pensionato su un pianeta bruciato», è l’inno-techno creato dal movimento francese Alternatiba Paris per la difesa del clima e per la giustizia sociale, per sostenere le proteste che sono esplose in Francia a seguito all’approvazione della Riforma sulle pensioni voluta da Emmanuel Macron. I techno-attivisti del gruppo, durante le proteste, utilizzano il ballo, il canto e la musica, intendendoli come un «mezzo rivoluzionario per liberarsi dall’oppressione». «La danza è uno strumento politico e il corpo uno strumento di ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) «Pas de retraités sur une planète brûlée.t:». «, stessa lotta: nessun pensionato su un pianeta bruciato», è l’inno-creato dal movimento francese Alternatiba Paris per la difesa dele per la giustizia sociale, per sostenere leche sono esplose ina seguito all’approvazione dellasullevoluta da Emmanuel Macron. Idel gruppo, durante le, utilizzano il ballo, il canto e la musica, intendendoli come un «mezzo rivoluzionario per liberarsi dall’oppressione». «La danza è uno strumento politico e il corpo uno strumento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Israele: Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa dopo la richiesta di Gallant di fermare la riforma giudiz… - GiovaQuez : In Israele Netanyahu rimuove il ministro della Difesa reo di non appoggiare la riforma della giustizia. La Casa Bia… - putino : #Israele ????: sintesi delle notizie principali del mattino. Dopo una notte di proteste senza precedenti questa matti… - World24New : Sì, è lo stesso. ...lo stesso #Pd che ha sostenuto la riforma delle pensioni voluta dalla Fornero. ...una speci… - r_palumbo : Vento di proteste di piazza. Prima in #Francia, contro la riforma delle pensioni di #Macron. Poi in #Israele, contr… -