Rifiuti | Buonopane | ”Settimana decisiva | non lascerò cadere la vicenda nel vuoto”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDopo la riunione d’ambito tra i comuni irpini sulla questione, avvenuta nella giornata di venerdì 24 Marzo, si è giunti all’approvazione del bilancio di previsione. Situazione che spiana la strada alla Newcoo per subentrare ad Irpiniambiente come società di smaltimento. “ La cosa positiva è che c’è stata un’assemblea, la quale doveva essere convocata dall’ATO non in fase d’approvazione di bilancio ma molto prima, per spiegare bene il percorso e a quale costo quel percorso si potrebbe fare “. – queste le parole del presidente della Provincia e sindaco di Montella Rizieriche continua – “ Io fino ad ora non ho parlato perché, evidentemente, ogni mia dichiarazione viene strumentalizzata e si ritiene che la Provincia si metta di traverso rispetto al percorso che l’ATO sta immaginando. ...