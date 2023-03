Riecco Byron Moreno: l’arbitro viene aggredito in campo (Di lunedì 27 marzo 2023) Torna a far parlare di sé l'indimenticabile ex arbitro di calcio, Byron Moreno: un calciatore lo ha aggredito in campo durante un torneo amatoriale, ecco il filmato che fa il giro del web Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Torna a far parlare di sé l'indimenticabile ex arbitro di calcio,: un calciatore lo haindurante un torneo amatoriale, ecco il filmato che fa il giro del web

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Riecco Moreno: l’arbitro di Italia-Corea 2002 aggredito in campo durante un torneo amatoriale - De_Sand88 : RT @ETGazzetta: Riecco Moreno: l’arbitro di Italia-Corea 2002 aggredito in campo durante un torneo amatoriale - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Riecco Moreno: l’arbitro di Italia-Corea 2002 aggredito in campo durante un torneo amatoriale - ETGazzetta : Riecco Moreno: l’arbitro di Italia-Corea 2002 aggredito in campo durante un torneo amatoriale -

Riecco Moreno: aggredito in campo l'arbitro di Italia - Corea 2002 Byron Moreno trova sempre il modo per far parlare di sé. Con la televisione ha detto basta, almeno per il momento. Niente più appuntamento giornaliero con 'El Pito de Byron', programma che l'ex arbitro conduceva analizzando gli episodi dubbi del campionato ecuadoriano. Adesso si dedica a tempo pieno alla sua accademia di giovani fischietti. Spesso condivide sui ... Riecco Moreno: aggredito in campo l'arbitro di Italia - Corea 2002 Byron Moreno trova sempre il modo per far parlare di sé. Con la televisione ha detto basta, almeno per il momento. Niente più appuntamento giornaliero con 'El Pito de Byron', programma che l'ex arbitro conduceva analizzando gli episodi dubbi del campionato ecuadoriano. Adesso si dedica a tempo pieno alla sua accademia di giovani fischietti. Spesso condivide sui ... Moreno trova sempre il modo per far parlare di sé. Con la televisione ha detto basta, almeno per il momento. Niente più appuntamento giornaliero con 'El Pito de', programma che l'ex arbitro conduceva analizzando gli episodi dubbi del campionato ecuadoriano. Adesso si dedica a tempo pieno alla sua accademia di giovani fischietti. Spesso condivide sui ...Moreno trova sempre il modo per far parlare di sé. Con la televisione ha detto basta, almeno per il momento. Niente più appuntamento giornaliero con 'El Pito de', programma che l'ex arbitro conduceva analizzando gli episodi dubbi del campionato ecuadoriano. Adesso si dedica a tempo pieno alla sua accademia di giovani fischietti. Spesso condivide sui ... Riecco Byron Moreno: l'arbitro viene aggredito in campo ilGiornale.it Riecco Moreno: aggredito in campo l’arbitro di Italia-Corea 2002 Spintoni e insulti da un giocatore durante un torneo amatoriale in Ecuador: ma viene protetto dagli altri calciatori ... Spintoni e insulti da un giocatore durante un torneo amatoriale in Ecuador: ma viene protetto dagli altri calciatori ...