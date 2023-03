"Ridicolo, cosa merita". Dopo la follia, i piloti massacrano Marc Marquez: caos-MotoGp (Di lunedì 27 marzo 2023) La vittoria di Francesco Bagnaia a Portimao, su una Ducati già fortissima, è stata in parte oscurata dall'ennesima follia di Marc Marquez. Lo spagnolo, al via di gara e in curva 3, ha affossato il povero Miguel Oliveira, il portoghese dell'Aprilia Rnf idolo di casa. Si è così beccato un sacco di fischi, fratturandosi persino il primo osso metacarpale della mano destra, che gli impedirà di correre in Argentina questo weekend. Durissimo è stato Aleix Espargaro, rappresentante dei piloti, nei confronti del pilota di Cervera. Aleix ha proposto addirittura una squalifica, o meglio una sospensione per un Gp: "Marc Marquez merita di essere squalificato almeno per una gara. Se questo non succederà: sarà Ridicolo”. Ed ha poi aggiunto: "L'incidente di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) La vittoria di Francesco Bagnaia a Portimao, su una Ducati già fortissima, è stata in parte oscurata dall'ennesimadi. Lo spagnolo, al via di gara e in curva 3, ha affossato il povero Miguel Oliveira, il portoghese dell'Aprilia Rnf idolo di casa. Si è così beccato un sacco di fischi, fratturandosi persino il primo osso metacarpale della mano destra, che gli impedirà di correre in Argentina questo weekend. Durissimo è stato Aleix Espargaro, rappresentante dei, nei confronti del pilota di Cervera. Aleix ha proposto addirittura una squalifica, o meglio una sospensione per un Gp: "di essere squalificato almeno per una gara. Se questo non succederà: sarà”. Ed ha poi aggiunto: "L'incidente di ...

