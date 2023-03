Ridicola la penalizzazione a Marquez, l’organizzazione della Moto Gp è spagnola (Gazzetta) (Di lunedì 27 marzo 2023) Marc Marquez sta diventando un problema per la Moto Gp. Ieri è andato addosso a Oliveira e solo per miracolo il portoghese non ha riportato fratture. Oggi ne scrive anche la Gazzetta che sottolinea il peso spagnolo nell’organizzazione del Mondiale. Preso atto delle immediate scuse di Marquez, non si può far finta di niente: la MotoGP è ancora un (bel) giocattolo in mano alla spagnola Dorna. Ce lo ha ricordato lei stessa con la Ridicola penalizzazione inflitta all’eroe nazionale Marc: due giri lunghi nel prossimo gran premio in Argentina. L’incidente di Portimao si chiude con un buffetto ma non risolve il problema. Perché anche il pilota della Honda è uscito malconcio dall’incidente da lui stesso provocato. E adesso ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Marcsta diventando un problema per laGp. Ieri è andato addosso a Oliveira e solo per miracolo il portoghese non ha riportato fratture. Oggi ne scrive anche lache sottolinea il peso spagnolo neldel Mondiale. Preso atto delle immediate scuse di, non si può far finta di niente: laGP è ancora un (bel) giocattolo in mano allaDorna. Ce lo ha ricordato lei stessa con lainflitta all’eroe nazionale Marc: due giri lunghi nel prossimo gran premio in Argentina. L’incidente di Portimao si chiude con un buffetto ma non risolve il problema. Perché anche il pilotaHonda è uscito malconcio dall’incidente da lui stesso provocato. E adesso ...

