Ricerca, in arrivo dal lupino nuovi biomateriali per biomedicina e food (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – In arrivo dal lupino nuovi biomateriali per la biomedicina e il food. Grazie ad una Ricerca realizzata all’Università di Roma ‘Tor Vergata’, la bioplastica derivata dalla buccia del legume ‘povero’ può infatti diventare cerotto per supportare la rigenerazione dei tessuti con cellule staminali o fibroblasti da applicare sulle ferite, o per ottenere nuovi biosensori oppure per produrre ‘new food’. Nell’ultimo numero di Biomaterials – e riportata tra le news di Materials Today – la Ricerca – portata avanti da Sonia Melino, docente di Biochimica del dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche a ‘Tor Vergata’ per i corsi di laurea magistrale in Chimica e in Scienze dei Materiali e dal suo team – si ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Indalper lae il. Grazie ad unarealizzata all’Università di Roma ‘Tor Vergata’, la bioplastica derivata dalla buccia del legume ‘povero’ può infatti diventare cerotto per supportare la rigenerazione dei tessuti con cellule staminali o fibroblasti da applicare sulle ferite, o per ottenerebiosensori oppure per produrre ‘new’. Nell’ultimo numero di Biomaterials – e riportata tra le news di Materials Today – la– portata avanti da Sonia Melino, docente di Biochimica del dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche a ‘Tor Vergata’ per i corsi di laurea magistrale in Chimica e in Scienze dei Materiali e dal suo team – si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Ricerca, in arrivo dal lupino nuovi biomateriali per biomedicina e food - ledicoladelsud : Ricerca, in arrivo dal lupino nuovi biomateriali per biomedicina e food - News24_it : Ricerca, in arrivo dal lupino nuovi biomateriali per biomedicina e food - fisco24_info : Ricerca, in arrivo dal lupino nuovi biomateriali per biomedicina e food: (Adnkronos) - Lo studio realizzato all'Uni… - TV7Benevento : Ricerca, in arrivo dal lupino nuovi biomateriali per biomedicina e food - -