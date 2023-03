Rhea Ripley | “Mi piacerebbe affrontare Gunther per il titolo intercontinentale”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il Ring General ha vinto il WWE Intercontinental Championship nel giugno 2022 e da allora lo ha difeso sette volte. Il suo regno è già uno dei migliori nella storia della federazione. Parlando con SPORTbible,ha chiarito che sarebbe assolutamente pronta a lottare controper il. Anchenon sembra voglia tirarsi indietro da questa sfida. “Mi. Miprovare a partecipare ad un match per il: sarebbe un altro evento storico che è tutto ciò che voglio fare. Voglio essere ricordata allo stesso tempo per aver infranto lo stereotipo delle donne”.

Rhea Ripley vuole affrontare Gunther per il titolo The Shield Of Wrestling

