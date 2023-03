Retegui salva Mancini con due gol da record, ma non convince Zoff: “Un’esagerazione” (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo le discussioni nate intorno alla sua convocazione, Mateo Retegui ha risposto nel modo migliore segnando due reti nelle prime due presenze in Nazionale. Due gol che salvano soprattutto il ct Roberto Mancini, che alla fine sul campo può dire di aver avuto ragione. Se infatti il gol di Napoli contro gli inglesi è servito a rendere meno amara una sconfitta comunque pesante, quello di domenica sera a Malta ha invece sbloccato una partita che altrimenti sarebbe potuta diventare difficile. Retegui inoltre si unisce a un piccolo club, composto solo di altri tre giocatori, che negli ultimi 51 anni sono andati a segno nelle loro prime due gare consecutive in maglia azzurra: Giorgio Chinaglia (1972); Enrico Chiesa (1996); Riccardo Orsolini (2019-2020). Un piccolo record che però non ha convinto del tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo le discussioni nate intorno alla sua convocazione, Mateoha risposto nel modo migliore segnando due reti nelle prime due presenze in Nazionale. Due gol cheno soprattutto il ct Roberto, che alla fine sul campo può dire di aver avuto ragione. Se infatti il gol di Napoli contro gli inglesi è servito a rendere meno amara una sconfitta comunque pesante, quello di domenica sera a Malta ha invece sbloccato una partita che altrimenti sarebbe potuta diventare difficile.inoltre si unisce a un piccolo club, composto solo di altri tre giocatori, che negli ultimi 51 anni sono andati a segno nelle loro prime due gare consecutive in maglia azzurra: Giorgio Chinaglia (1972); Enrico Chiesa (1996); Riccardo Orsolini (2019-2020). Un piccoloche però non ha convinto del tutto ...

