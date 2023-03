Retegui, non solo l’Inter: anche la Lazio sull’attaccante (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo i due gol con l’Italia, Mateo Retegui è diventato l’oggetto del desiderio dei club italiani: Inter e Lazio ci pensano Dopo i due gol con l’Italia, Mateo Retegui è diventato l’oggetto del desiderio dei club italiani: Inter e Lazio ci pensano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la valutazione del giocatore del Tigre è di 15 milioni e i nerazzurri sarebbero in pole al momento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo i due gol con l’Italia, Mateoè diventato l’oggetto del desiderio dei club italiani: Inter eci pensano Dopo i due gol con l’Italia, Mateoè diventato l’oggetto del desiderio dei club italiani: Inter eci pensano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la valutazione del giocatore del Tigre è di 15 milioni e i nerazzurri sarebbero in pole al momento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

