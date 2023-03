Retegui, la Nazionale e lo ius soli dimenticato: i suoi gol uno sfregio ai giovani italiani esclusi dall’azzurro (Di lunedì 27 marzo 2023) FATTO FOOTBALL CLUB – Con quel look da tamarro Anni Novanta, il mate sorseggiato prima della gara e le interviste post partita in spagnolo, Mateo Retegui – nuovo bomber dell’Italia per necessità e parentela di secondo grado – più che ai fasti della Nazionale azzurra ci riporta alle vecchie telenovela sudamericane. L’attaccante argentino – perché di questo si tratta – non è la panacea di tutti mali, anzi. È la pietra tombale sul calcio italiano, di cui certifica lo stato comatoso con la sua sola presenza in Nazionale. Ed è uno sfregio a tutti quei ragazzi, italiani per davvero, che non possono vestire la maglia azzurra per colpa di una legge medievale. Chiariamo subito: il diretto interessato non c’entra nulla. Presentato come novello Batistuta, in realtà molto più simile alla brutta copia di German ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) FATTO FOOTBALL CLUB – Con quel look da tamarro Anni Novanta, il mate sorseggiato prima della gara e le interviste post partita in spagnolo, Mateo– nuovo bomber dell’Italia per necessità e parentela di secondo grado – più che ai fasti dellaazzurra ci riporta alle vecchie telenovela sudamericane. L’attaccante argentino – perché di questo si tratta – non è la panacea di tutti mali, anzi. È la pietra tombale sul calcio italiano, di cui certifica lo stato comatoso con la sua sola presenza in. Ed è unoa tutti quei ragazzi,per davvero, che non possono vestire la maglia azzurra per colpa di una legge medievale. Chiariamo subito: il diretto interessato non c’entra nulla. Presentato come novello Batistuta, in realtà molto più simile alla brutta copia di German ...

