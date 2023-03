Retegui-Inter, il padre agente frena: «Oggi testa al Tigre e all’Italia!» (Di lunedì 27 marzo 2023) Mateo Retegui è l’uomo del momento. L’oriundo della Nazionale, dopo i due gol tra Inghilterra e Malta, è finito improvvisamente nel mirino di tante big. Tra queste l’Inter. Parla il padre-agente AVANCES ? Mateo Retegui brilla in Nazionale. Due gol consecutivi contro Inghilterra e Malta. L’Inter ha messo gli occhi sull’oriundo del Tigre, ma ad Oggi il padre-agente Carlos frena. Le sue parole su Sportitalia.com: «Oggi la sua testa è totalmente rivolta al Tigre ed agli Azzurri. Deve restare tranquillo e mantenere i piedi per terra: non deve pensare ad altro che ad imparare e migliorare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) Mateoè l’uomo del momento. L’oriundo della Nazionale, dopo i due gol tra Inghilterra e Malta, è finito improvvisamente nel mirino di tante big. Tra queste l’. Parla ilAVANCES ? Mateobrilla in Nazionale. Due gol consecutivi contro Inghilterra e Malta. L’ha messo gli occhi sull’oriundo del, ma adilCarlos. Le sue parole su Sportitalia.com: «la suaè totalmente rivolta aled agli Azzurri. Deve restare tranquillo e mantenere i piedi per terra: non deve pensare ad altro che ad imparare e migliorare».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter ha giocato d'anticipo su #Retegui, un anno fa ha aperto canale con il Tigre e il Boca. Il Tigre lo riscatta… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, interesse per #Retegui: la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo. L’operazione però non è… - MatteoBarzaghi : L’Inter si è mossa tempo fa su Retegui. Lo segue da più di un anno e ha un canale aperto col Tigre per via di Facun… - internewsit : Retegui-Inter, il padre agente frena: «Oggi testa al Tigre e all'Italia!» - - FcInterNewsit : L'agente di Retegui: 'L'Inter? In questo momento la sua testa è al Tigre. Deve pensare solo a una cosa' -