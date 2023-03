(Di lunedì 27 marzo 2023) Due partite due gol,si è presentato bene alla prima convocazione con l’Italia: l’argentino dàDue partite due gol,si è presentato bene alla prima convocazione con l’Italia: l’argentino dà. Che possa essere il futuro attaccante degli azzurri magari è presto per dirlo, ma resta il fatto che si è presentato al meglio. Ha risposto presente alla chiamata e nel futuro dovesse arrivare a giocare in Europa potrebbe migliorare ancora. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #Retegui dà ragione a #Mancini ?? - Raffael09417931 : RT @Raffael09417931: Ma non scherziamo proprio. Retegui ha fatto 2 gol in altrettanti partite, ma li avrebbe fatto anche un giocatore dell… - Raffael09417931 : Ma non scherziamo proprio. Retegui ha fatto 2 gol in altrettanti partite, ma li avrebbe fatto anche un giocatore d… - ematr_86 : Le statistiche di #MaltaItalia non danno ragione ad Alberto Rimedio #DS #Retegui - thetruedvd : RT @delinquentweet: Trovateci un tridente più bello di Gnonto-Politano-Retegui nella storia della Nazionale Italiana di Calcio e vi mettiam…

'Non bisogna scandalizzarsi' per l'oriundoaveva detto prima della gara e i fatti gli danno: scommettere sul bomber del Tigre sta dando i suoi frutti e l'Italia ha scoperto un'...In tanti già rimpiangono la sua scelta 'italiana', mentre il ct Scaloni se n'è fatto ormai una. Archiviato il discorso nazionale però resta da capire in quale club giocherànella ...Che pensa al bis fra i titolari di Mateo, in gol al debutto - come altri 24 azzurri nella ... E se i numeri ci danno- otto vittorie in altrettante sfide, 21 gol segnati e due subiti - , ...

Se, da una parte, la sosta per le nazionali è stata propedeutica per disputare le prime due gare valide per le qualificazioni agli Europei 2024, ...Donnarumma 7: salva su Satariano al 5' e nonostante fosse solo la prima azione della gara è una parata che sposta gli equilibri della partita. Basta questo acuto per celebrare la fascia di capitano al ...