Resta con me | trama e anticipazioni 27 marzo 2023 Copia

Resta con me: trama e anticipazioni 27 marzo 2023

Resta con me torna stasera in tv lunedì 27 marzo 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesco Arca. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento.

Resta con me – episodio 11. Cristiana, a cui è stata tolta la responsabilità genitoriale perché tossicodipendente, ha intenzione di prendere con sé Diego. Paola, che nel frattempo ha scoperto di non poter più avere figli, decide di concederle una seconda opportunità nonostante i dubbi di Alessandro che, dopo la storia con Linda, ha capito di amare ancora sua moglie e di non essere pronto per voltare ...

