Resta con me, dove vedere le puntate in diretta tv e in replica? Orari e canali (Di lunedì 27 marzo 2023) La fiction di Rai 1 "Resta con me" sta avendo un gran successo grazie all'originalità della trama e alla bravura dell'attore protagonista Francesco Arca. Stasera andrà in onda la sesta puntata della serie che vedrà svolgersi alcuni eventi sconvolgenti nella trama. Siete pronti a scoprire i nuovi sviluppi delle indagini del vicequestore? Ecco tutte le info utili per vedere le puntate in diretta tv oppure in streaming. Resta con me: Orari e canali La fiction con protagonista l'attore Francesco Arca sta facendo un gran successo e la prima puntata è stata vista da ben 3,5 milioni di telespettatori. La serie è composta da otto puntate, ognuna divisa in due episodi che vanno in onda dalle 21:25 fino alle 23:45 su Rai 1. L'avvincente trama ci porta tra i ...

