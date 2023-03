Resta con Me contro la semifinale del Grande Fratello vip con un’altra rivelazione | anticipazioni episodi del 2 aprile

(Di lunedì 27 marzo 2023)con Me torna in onda oggi eccezionalmente al lunedì sera finendo così allo scon ilVip e, in particolare, con ladi questa lunga edizione. Sarà questa sera che il reality condotto da Alfonso Signorini metterà insieme i nomi dei finalisti e degli ultimi eliminati di questa edizione ma, intanto, i fan potranno finalmente riprendere le indagini al fianco del personaggio interpretato da Francesco Arca.con Me tornerà in onda di nuovo alla domenica sera, il 2, con nuoviad un passo dal finale della prima stagione e sarà allora che scopriremo che al porto verrà ritrovato il fuoristrada che è stato utilizzato dalla banda per investire Ausiello. All’interno la scientifica troverà un ugello di una ...

L'attore prende parte a diverse fiction, lavorando da protagonista in Fosca Innocenti e Resta con me, su Rai1.

In prima serata "Resta con me" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Stasera, eccezionalmente di lunedì, nuovo appuntamento su Rai 1 con la serie Resta con me, con Francesco Arca nei panni di un profiler. Ecco le Anticipazioni di cosa succederà nella sesta puntata in o ...Straordinariamente in onda di lunedì, il nuovo appuntamento con la serie interpretata da Francesco Arca vede il protagonista alle prese con una talpa interna alla questura; il suo rapporto con Paola s ...