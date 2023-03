Resta con me, anticipazioni settima puntata: trama episodi domenica 2 aprile 2023 (Di lunedì 27 marzo 2023) Penultimo appuntamento con Resta con me, in arrivo l’atteso finale di stagione su Rai 1. Sta per giungere quasi al termine l’appassionante fiction che vede impegnato Francesco Arca nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri. Tra sette giorni infatti, precisamente lunedì 3 aprile 2023, andrà infatti in onda l’ultima puntata della serie. Prima, però, verrà trasmessa la puntata di domenica 2 aprile. Ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le anticipazioni. Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Francesco Arca Dopo il cambio di palinsesto dovuto alla partita della Nazionale Italiana, impegnata nelle qualificazioni per gli Europei contro il Malta, lunedì sera Resta con me ha ripreso il suo posto nel palinsesto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) Penultimo appuntamento concon me, in arrivo l’atteso finale di stagione su Rai 1. Sta per giungere quasi al termine l’appassionante fiction che vede impegnato Francesco Arca nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri. Tra sette giorni infatti, precisamente lunedì 3, andrà infatti in onda l’ultimadella serie. Prima, però, verrà trasmessa ladi. Ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le. Cosa è successo nell’ultimadella fiction con Francesco Arca Dopo il cambio di palinsesto dovuto alla partita della Nazionale Italiana, impegnata nelle qualificazioni per gli Europei contro il Malta, lunedì seracon me ha ripreso il suo posto nel palinsesto ...

