Resta con Me: anticipazioni settima puntata di domenica 2 aprile 2023 (Di lunedì 27 marzo 2023) Francesco Arca 1×13 – 1×14 – Al porto viene ritrovato il fuoristrada usato dalla banda per investire Ausiello, all'interno del quale la scientifica trova l'ugello di una bombola da sub. Alessandro è convinto che il prossimo colpo avrà a che – fare con l'acqua, ma nessuno è disposto ad aiutarlo a individuare un possibile obiettivo. Intanto, Cristiana, che ha ripreso a drogarsi, fa perdere le sue tracce al figlio. Mentre Alessandro le fa promettere di non avvicinarsi al bambino finché non si sarà completamente disintossicata, Diego va a cercare la madre ma si imbatte in Tarek e, deciso a scoprire come mai è già stato scarcerato, Diego lo affronta con una pistola. Vorrebbe solo spaventarlo, ma inavvertitamente fa partire un colpo.

